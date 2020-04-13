المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات يجتمع السبت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوئية إمكانية عقد اجتماع عن بعد للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي يوم السبت المقبل، وذلك من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس» لبحث العديد من الأمور الخاصة برياضة الدراجات على المستوى العربي والعديد من الأمور المهمة الخاصة ببرامج وأنشطة الاتحاد التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في شل الحركة الرياضية على مستوى العالم.

ويقود الاجتماع الشيخ فيصل بن حميد القاسمي من مقر الاتحاد العربي بالشارقة بحضور الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل الحوسني، فيما يشارك أعضاء المكتب التنفيذي بوقائع الاجتماع من خارج الدولة.

وحددت الأمانة العامة العديد من الموضوعات المهمة التي يستعرضها الاجتماع ومنها قرار اللجنة الأولمبية الدولية في ما يخص تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، والاطلاع على قرارات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للتعامل مع الوضع الراهن، ودعم قرارات الاتحادات والجامعات واللجان الوطنية العربية للدراجات المتخذة لحماية الدراجين العرب، واعتماد النسخة النهائية من اللائحة الفنية المعدلة للاتحاد العربي، والاطلاع على نتائج دورة حكام النخبة العرب الأولى للدراجة، ومناقشة وضع البطولات العربية للعام الجاري 2020، وهي: مهرجان الدراجة العربية (طريق، مضمار، جبلية) في مصر، كأس الاتحاد العربي (مراحل) في السعودية.