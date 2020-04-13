رحيل السائق البريطاني «سير» موس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي البريطاني ستيرلين موس، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا واحد في الخمسينات من القرن الماضي، عن 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أفادت زوجته أمس الأحد.

وقالت سوزي موس لوكالة «برس أسوسييشن» البريطانية، «لقد خاض لفة واحدة أكثر من الممكن، لقد أغمض عينيه فقط». وبحسب التقارير الصحفية، كان موس يعاني المرض منذ عام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

ويعد «السير» موس من أبرز السائقين الذين لم يتمكنوا من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وحل في المركز الثاني أربع مرات أعوام 1955، 1956، 1957 و1958، ثلاث منها خلف السائق الأسطوري الراحل الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو.