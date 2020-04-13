شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منتخبات في «غرب آسيا» حتى الآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت منتخبات السعودية، والأردن، وسلطنة عمان، مشاركتها في البطولة العاشرة لغرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات من 2 إلى 15 يناير/‏ كانون الثاني عام 2021.

وكان اتحاد غرب آسيا، خاطب كل الاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها، وحدد يوم 30 إبريل، كآخر موعد لاستقبال استمارات المشاركة.

وتستضيف الإمارات البطولة لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها عام 2000.

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