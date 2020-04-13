بحث تخفيض رواتب اللاعبين في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي اجتماعاً هاماً مع جميع أعضائها في الدوري لبحث آلية تحفيض رواتب اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، وستقوم الأندية بتقديم مقترحاتها للرابطةويطرح الموضوع للنقاش الجماعي.

وتتفاوت المقترحات المبدئية بين نسبة تخفيض تتراوح بين 30-50% لكن الأمر يبقى معلقاً بموقف اللاعبين، فيما سيطول التخفيض أيضا عقود المدربين، علماً أن المدرب الروماني لوشيسكو مدرب الهلال أصبح أول مدرب يعلن قبوله بتخفيض راتبه 50%.

يذكر أن قائمة أسعار المحترفين في الدوري السعودي يتصدرها البرازيلي جوليانو لاعب النصر ب14 مليون يورو يليه كل من زميله في الفريق النيجيري أحمد موسى ولاعب أهلي جدة سوزا ب12 مليون يورو.

وأعلن نادي الهلال أنه كسب قضيتين تم توجيههما ضد إعلاميين أساؤوا للنادي ،وكتب الكثيري على تويتر: «كسبت إدارة النادي قضيتين مقدمتين ضد إعلاميين صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب العقاب.