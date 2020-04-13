اتحاد الجوجيتسو يطلق مرحلـة جديــدة للتدريـب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق مرحلة جديدة أكثر تطوراً من مراحل التدريب عن بعد للاعبي المنتخب الوطني بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة.

وتم تدشين تلك المرحلة أمس تحت إشراف البرازيلي رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني الذي افتتح الحصة التدريبية عبر الإنترنت بمجموعة من الجوانب النظرية والخطط الفنية واستعراض الاستراتيجية الخاصة بإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وأظهر لاعبو المنتخب الوطني وفي مقدمتهم أبطال العالم فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، وزايد الكثيري وغيرهم، تفاعلاً كبيراً مع الحصة التدريبية، كما أبدوا جاهزية كبيرة.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «تأتي سلسلة الدورات التدريبية عن بعد بقيادة المدير الفني للمنتخب مواكبة لرؤية الاتحاد في الإبقاء على شغف وجاهزية اللاعبين لتقديم الأفضل حال عودة عجلة البطولات للدوران من جديد».

وأكد رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب أهمية الحفاظ على لياقة وجاهزية اللاعبين خلال هذه المرحلة لاسيما مع عدم استكمال الموسم الرياضي الحالي الذي كان يعد بالكثير من البطولات الكبرى مثل بطولة آسيا في السعودية وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.