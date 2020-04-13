«هوكي المراحل السنية» يواجه «كورونا» بالتدريب

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أطلق اتحاد الإمارات للهوكي، برنامج التدريب عن بُعد للاعبين المسجلين في كشوفاته بالمراحل السنية كافة، عبر تقنية الربط الإلكتروني بين اللاعبين والجهاز الفني للاتحاد، كإجراء احترازي لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكشف عتيق جمعة أمين عام اتحاد الهوكي، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، عن أن برنامج التدريب عن بُعد، يأتي تنفيذاً لتوجيهات إسماعيل البنا رئيس الاتحاد، وتماشياً مع جهود الدولة لجهة مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: «لجأنا إلى تنفيذ التدريبات عن بُعد نظراً لخصوصية رياضة الهوكي التي تتطلب الإبقاء على استمرار علاقة اللاعب بالمضرب والكرة من أجل الاحتفاظ بمستواه، وتم نقل أدوات التدريب إلى اللاعبين في منازلهم من مضارب وكرات وزي، ونشيد بتفاعلهم وتعاون أولياء الأمور في حث أبنائهم على المشاركة في تنفيذ البرنامج الذي يتضمن 3 حصص أسبوعية يتلقون فيها التدريبات بالارتباط التقني مع المدرب».

وأوضح المدرب محمد الشربيني أن نحو 30 لاعباً من مرحلتي الناشئين والشباب يؤدون في منازلهم، وتتضمن التحكم والسيطرة على الكرة من الثبات والحركة، فضلاً عن التصويب على أهداف أعدها اللاعبون في منازلهم.