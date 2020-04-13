شكرا لقرائتكم خبر عن خروج دالغليش من المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج أسطورة ليفربول الإنجليزي لكرة القدم «السير» الاسكتلندي كيني دالغليش من المستشفى بعدما أدخل إليه الأربعاء الماضي حيث خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية.

وأشاد دالغليش (69 عاماً) الذي سيواصل التعافي من الفيروس في العزل الذاتي بمقر إقامته، بالطاقم الطبي للمستشفى ووصفه ب«الرائع جداً».

وقال دالغليش لصحيفة صنداي بوست: «نحن جميعاً محظوظون جداً لامتلاكهم (الطاقم الطبي)، قد يعتقد الناس أنني حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بسبب اسمي ولكن جميع مرضى الخدمة الصحية الوطنية يتلقون اهتماماً أكبر».

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