شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني مهدد بالحرمان من التعاقدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه المريخ السوداني ظروفاً صعبة في الفترة الحالية بعد توالي شكاوى اللاعبين المحترفين ضد الفريق بسبب متأخرات العقود، وتحصل الظهير الأيمن التوجولي كوكو دونو لياسيدجي على حكم من لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يلزم المريخ بدفع مستحقات اللاعب والتي تبلغ 35 ألف دولار وفي حال لم يسدد المريخ المبالغ المستحقة سيتم حرمانه من أي تعاقدات جديدة ويدرس نادي المريخ التقدم باستئناف خلال الفترة المقبلة.

وكان المريخ تعاقد مع اللاعب القادم من فريق الجيش النيجيري في صيف 2018 ولم يشارك اللاعب كثيرا وتم إنهاء عقده دون نيله مستحقاته ،ويبلغ مجموعها حوالي 35 ألف دولار.

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