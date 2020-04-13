اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط إلى أجل غير مسمى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد بنظام الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة والذي قام خلاله فريق العمل التنسيقي بعرض التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد وفقاً للتوصيات والقرارات التي صُدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وعُممت على كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن قرار تمديد تعليق نشاط كرة القدم بالدولة جاء بعد تقييم الوضع الصحي مع الجهات المختصة بالدولة، مشيراً إلى أن القرار يشمل كافة المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة الى أن الاجتماع بدأ بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد أكد فيها أن الصحة تأتي أولاً وسلامة أفراد المجتمع هي المهم والأهم دائماً، مضيفاً أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر صفحته الرسمية بتويتر والتي أشار خلالها الى أن الصحة هي من تقود السياسة والاقتصاد، تؤكد أن لا شيء يساوي الصحة وهو ما يجعل قرارات اتحاد الكرة الحالية دائما ما تكون مبنية على أساسها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش التقرير الذي أعده فريق العمل التنسيقي لاتحاد الكرة والذي تضمن عدداً من التوصيات الخاصة بعقود اللاعبين بمختلف الفئات، مصير المسابقات المحلية (كأس رئيس الدولة - دوري الخليج العربي - دوري الدرجة الأولى )، فترات قيد وتسجيل اللاعبين وذلك بناء على ما ورد في توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقرر مجلس الإدارة تأجيل حسم موقف المسابقات التي ينظمها الاتحاد ( نهائي كأس رئيس الدولة - دوري الدرجة الأولى ) وكما هو الحال لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية التي تأتي ضمن صلاحيات مجلس إدارتها نظراً للوضع الصحي الراهن على أن يكون هناك تنسيق تام بين مجلس إدارتي اتحاد الكرة والرابطة عند اتخاذ أي قرار لارتباط دوري الخليج العربي بدوري الدرجة الأولى والمشاركات الخارجية.

فيما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي للوقوف على آخر المستجدات والأوضاع والتي على أساسها سوف تتخذ القرارات القادمة.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 يُجيز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكافة اللاعبين والمدربين تشمل تأجيل / تقليص رواتبهم لفترة معينة ( من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي ).

وبخصوص اللاعبين / المدربين المواطنين أجاز مجلس الإدارة للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري ولمدة مؤقتة بما لا تزيد عن 40% على أن لا يقل الحد الأدنى لراتب اللاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة، أما بخصوص لاعبي ومدربين أندية الدرجة الأولى تكون نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب لاتزيد عن 40% على ألا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي.

وبخصوص اللاعبين / المدربين الأجانب يتم تطبيق لوائح الفيفا وقواعده التنظيمية كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمه امام اللجان القضائية والتحكيمية في الفيفا.

وبالنسبة لعقود اللاعبين المواطنين والأجهزة الفنية وافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل آخر للتعميم السنوي رقم (1) الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019/2020 يجيز للأندية تمديد العقود التي من المقرر أن تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي إلى التاريخ الجديد لنهاية الموسم في حالة تمديده، وتأجيل سريان العقود الجديدة التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الرياضي 2020/2021 إلى التاريخ الجديد لبداية الموسم مع تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة إلى بداية الموسم الجديد والناشئة عن انتقال اللاعب أو الدفعات المالية المستحقة للاعب عند بدء سريان عقده.

كما قرر مجلس الإدارة جواز تسجيل اللاعبين المواطنين المحترفين خارج فترتي القيد والتسجيل والذين تم فسخ عقودهم من قبل أنديتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا والسماح لهم بالمشاركة في كافة المسابقات المحلية في حال استيفاء اللاعب للشروط الواردة في لوائح المسابقات.

وحول فترة قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/2021 فتم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة بالتنسيق مع فريق العمل المشكل من قبل مجلس الإدارة بتحديد التواريخ المثلى بما يتماشى مع القواعد التنظيمية للفيفا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد ورشة عمل غداً الاثنين بنظام الاتصال المرئي بمشاركة كافة ممثلي الأندية لشرح آخر القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة.



