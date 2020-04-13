«فيفا» يشير إلى إمكانية وجود 3 فترات لـ «الميركاتو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المزيد من المرونة في ما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد وأشار إلى إمكانية وجود 3 فترات لـ «الميركاتو» بصفة استثنائية.

وتوجد عادة فترتان لانتقالات اللاعبين: الأولى هي فترة الانتقالات بين كل موسمين متتاليين ولا يسمح بامتدادها أكثر من 12 أسبوعاً، والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.

وقال جيمس كيتشنج مدير لوائح كرة القدم بالفيفا للتلفزيون الألماني «إيه آرد دي»: «ما يمكن أن نراه الآن في هذه الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام فترة انتقالات ثالثة إضافية». وأضاف: «سنتعامل بمرونة مع هذا إذا كان الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 16 أسبوعاً».

وكان الفيفا أصدر أخيراً عدة توصيات وإرشادات بشأن الانتقالات وعقود اللاعبين في ظل أزمة وباء «كورونا».

كما دافع الفيفا عن فكرة تمديد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم المتوقف حالياً. وبناء على هذا، ستتأجل نهاية العقود التي كان مقررا أن تنتهي هذا الموسم إلى النهاية الفعلية للموسم.