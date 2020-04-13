هودجسون يحذر من وسائل مصطنعة لتحديد مصير «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر روي هودجسون، مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، من اللجوء إلى «وسائل مصطنعة» لتحديد مصير الدوري الممتاز «البريميرليج»، في ظل تعليق المباريات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدرب منتخب إنجلترا السابق، في بيان موجه لمشجعي الفريق اللندني، وجود دعم واسع النطاق لاستكمال بطولة 2019-2020 حتى النهاية، وقال «الجميع متفق تماماً على أن علينا الوصول لنهاية هذا الموسم».

وأضاف «لا نريد وسائل مصطنعة لتقرير من سيفوز باللقب، من سيشارك في دوري أبطال أوروبا، من سيهبط، ومن سيصعد».

وسبق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، أن نبه الاتحادات والرابطات الوطنية في مطلع الشهر الجاري، من التسرع في اتخاذ قرار بإنهاء الموسم بشكل مبكر، محذراً من أن الإقدام على خطوة مماثلة في الوقت الراهن قد يؤدي إلى استبعاد أندية الدول المعنية من مسابقاته في الموسم المقبل.

ويأمل «ويفا» في أن تستكمل البطولات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، علماً بأنه اتخذ قراراً بتأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 من صيف العام الجاري، إلى صيف العام المقبل، لإتاحة المجال أمام استئناف الموسم محلياً.

وأقر هودجسون، البالغ من العمر 72 عاماً، بأن اللاعبين يحتاجون إلى ما بين ثلاثة، وأربعة أسابيع لاستعادة لياقتهم البدنية قبل استئناف المباريات، لكنه أبدى تقبله لإمكانية أن تكون الفترة المتاحة أقصر من ذلك.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، اعتبر أن ليفربول سيكون بطلاً لإنجلترا مهما كان مصير البطولة المعلقة حتى 30 إبريل/ نيسان، على الأقل.