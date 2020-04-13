اتحاد الكرة يخصم 40 % من عقود المحترفين المواطنين ويحدد موعدين للدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر.

وجاء اجتماع مجلس الإدارة أقرب إلى جلسة تشاور وتقييم، حيث اطلع المجلس على الخطوات التي قام بها «فريق العمل المشترك» برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين.

وناقش المسؤولون العديد من الشؤون الكروية على مدى ساعتين، حيث تم طرح قضية خصم الرواتب التي أثارت كثيراً من النقاش، مع استعراض أكثر من مقترح ورأي، قبل أن يخلص المجتمعون إلى الاتفاق على تحديد 40% قيمة الخصم من عقود اللاعبين المحترفين المواطنين.

وشكل ملف خصم أجور اللاعبين خلال فترة توقف المسابقة قضية «رأي عام» على مستوى العالم، ما بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة، إلا أن السير بها على المستوى المحلي، يأتي انعكاساً لتأثير توقف اللعبة والنشاط بسبب جائحة كورونا المستجد.

وسيكون هذا الملف في ملعب الأندية التي ستناقش العديد من التفاصيل وآلية التطبيق خلال اجتماع عمل سيعقد قريباً من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة بعدما تجاوز فكرة تقسيم الخصومات وفق فئات.

ويحدد مسؤولو اللعبة السقف الأدنى للأجور والرواتب بالنسبة للاعبين في هذه الفترة، حيث سيكون الحد الأدنى للاعب المحترف 15 ألف درهم، مقابل 10 آلاف للاعب الدرجة الأولى.

وفي الوقت الذي ترك فيه تحديد موعد عودة النشاط رسمياً حتى إشعار آخر، لا يزال الملف الساخن في ملعب الرابطة التي تسعى من خلال «الفنية» إلى وضع أكثر من تصور وسيناريو.

ونافش اجتماع اللجنة الفنية للرابطة أمس، العديد من السيناريوهات للدوري، حيث وضع خياران، إما عودة الدوري في النصف الثاني من مايو/أيار، على أن يتم الاستعداد لاستئناف النشاط في أسبوعين، أو عودة الدوري في أغسطس/آب، بناء على ما يقرره الاتحاد الآسيوي بالنسبة لدوري أبطال آسيا.