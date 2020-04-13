ترايثلون الإمارات يتبنى أفكاراً إبداعية للتدريبات عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جمعية الإمارات للترايثلون برنامجاً للتدريب الرياضي الافتراضي عن بعد، وهي مبادرة مجتمعية جديدة للتغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم، ويشارك في المبادرة رياضيون من دول مختلفة منها الإمارات والسعودية والأردن والبحرين والكويت وعمان ومصر وغيرها، وتهدف إلى محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي قريباً.

ويستخدم اللاعبون خلال الحصص التدريبية عن بعد عدة تطبيقات ومنها تطبيقات الاتصال المرئي، وتطبيق زويفت الخاص بالجري وركوب الدراجات، حيث يتم ربط الدراجة الهوائية وجهاز المشي بالأجهزة الذكية لتنفيذ البرامج المعدة بهذا الخصوص، والتي تتمثل في الركض وقيادة الدراجة الهوائية لنفس المسافات التي كانت متبعة في التدريب الواقعي خارج المنازل، وحول تمرين السباحة يتم التركيز على تمارين تكنيكية تشبه حركات السباحة الاعتيادية، كما تتميز مبادرة الجمعية في التدريب الافتراضي بدمج أكثر من تطبيق ذكي في وقت واحد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين بمختلف الفئات للمشاركة في المبادرة.

وشارك في تمرين الدراجات عن بعد عدة مرات خالد الفهيم رئيس مجلس الإدارة مع مجموعة من الرياضيين، فيما شاركت الطفلة عفراء خالد أصغر لاعبة ترايثلون إماراتية في الدولة وعمرها 8 سنوات في التدريبات الافتراضية برفقة والدتها، إضافة إلى عدة مشاركات من أصحاب الهمم.

والجدير بالذكر أن البرامج التدريبية تستضيف في كل أسبوع مدرباً ضيفاً من دولة شقيقة، إذ سيقود مبارك محمد مدرب منتخب البحرين للترايثلون تدريبات الغد والمنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من لاعبي الترايثلون، وسيقود عبدالعزيز الشعيبي مدرب منتخب الأردن للترايثلون إحدى الحصص التدريبية في الأسبوع الذي يليه.

وأوضحت أسماء الجناحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً، تتطلب تفكيراً مختلفاً لتدريب الرياضيين بعد توقف الأنشطة الرسمية، لذلك قامت الجمعية بتقديم مبادرة التدريب الافتراضي، وقالت إن الجديد في المبادرة هو دمج أكثر من تطبيق ذكي معاً وبث التمارين مباشرة على حساب الجمعية على الإنستجرام، ليتم بذلك الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس. والجمعية تأخذ بعين الاعتبار دائماً بأن تضم مبادراتها جميع فئات المجتمع فعملت بأن تكون المبادرة متوفرة ومهيأة أيضاً للرياضيين من فئة الأطفال وأصحاب الهمم.

وأضافت: «ندعو جميع الرياضيين والمهتمين بالتدريب عن بعد لمشاركتنا هذه المبادرة التي تدعم توجهات الدولة في التباعد الاجتماعي والالتزام بالمكوث في المنزل خلال هذه الفترة، لما للرياضة من أثر إيجابي كبير في صحة الإنسان الذهنية والبدنية، تخلصه من أي طاقة سلبية وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة، وتمكنه من احتواء التغيير المفاجئ الذي أصاب نمط الحياة بشكل عام».