شكرا لقرائتكم خبر عن ميدانا يتباهى بسن مايوذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملاكم الأرجنتيني السابق ماركوس ميدانا الذي واجه غريمه الأمريكي فلويد مايوذر مرتين أنه لا يزال يحتفظ بسن مايوذر التي كسرها أثناء نزال الإعادة بينهما قبل 6 سنوات، وفاز مايوذر في أول نزال بينهما في مايو/أيار 2014 بغالبية أصوات لجنة التحكيم ثم التقيا في سبتمبر التالي وفاز مايوذر أيضاً بإجماع الأصوات.
ونشر ميدانا صورة على حسابه في إنستجرام للسن معلقة بميدالية وكتب ممازحاً: «كم تساوي السن من جنيه؟». وأشارت التقارير إلى أن سن مايوذر سقطت في الجولة الثالثة لكن الملاكم الأمريكي نفى فقدانه سناً وأضاف بعد النزال:«لا، لم تسقط سني. كان قوياً ويلكم بشكل جيد لكن أسناني مكتملة العدد».
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