هادية حسني نجمة الريشة الطائرة عربياً وقارياً بلا منازع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة هادية حسني واحدة من أفضل النجمات العربيات وقارة إفريقيا على مستوى اللعبة، واللواتي فرضن أسماءهن بقوة في عالم اللعبة.

وانطلاقاً من حرص الاتحاد العربي للريشة الطائرة على تسليط الضوء على النماذج العربية المتميزة من اللاعبين واللاعبات، استعرض أهم الإنجازات والنجاحات التي رافقت مسيرة اللاعبة هادية حسني في التقرير التالي:

*بدأت هادية حسني الرياضة منذ عمر سنتين، إلا أنها اضطرت للتوقف عن اللعب في سن 9 سنوات لمدة عام، لإصابة في الركبة يستحيل معها اللعب، وبعد شفائها عادت للعبتها، وبدأت انطلاقتها وإحرازها للألقاب الدولية.

*برزت بصورة لافتة على المستوى الإفريقي عندما كانت تشارك على مستوى الناشئين فحصلت على ميدالية فضية وبرونزيتين في بطولة إفريقيا 2005 ثم بدأت مسيرتها في بطولة إفريقيا للكبار وكسبت برونزيتين في بطولة 2006 لتواصل مسيرتها الرائعة بتحقيقها ميدالية برونزية في بطولة إفريقيا للعموم 2007 (زوجي السيدات)، والميدالية البرونزية في بطولة 2009، كما نالت الميدالية الذهبية والفضية في بطولة 2010 وميداليتين برونزيتين في نسخة 2011، والميدالية البرونزية في نسخة 2013.

* وحازت الميدالية البرونزية في نسخة 2015 (فردي السيدات) وميدالية برونزية في (الزوجي المختلط)، وأحرزت الميدالية الذهبية وفضيتين في بطولة إفريقيا 2017 وفي نسخة 2020 حققت ذهبيتين وبرونزيتين، والعديد من الميداليات والبطولات والألقاب عربياً وقارياً ودولياً.

* أبرز إنجازاتها تأهلها لأولمبياد لندن 2012 والتأهل لأولمبياد طوكيو 2022، وساهمت في إدخال لعبة الريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وحققت ميداليات ذهبية في بطولات دولية.