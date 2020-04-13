رامسي يفقد وزنه بسبب زوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف النجم الويلزي آرون رامسي لاعب اليوفنتوس الإيطالي بمواجهته مشكلة المحافظة على وزنه وقال: «أطبق البرنامج الذي أرسله النادي وأحافظ على لياقتي معظم الأيام لكن هذا لا يقارن بتمرينات الملعب والمباريات عندما لا يكون اللاعب قلقاً من زيادة وزنه، الأمر صعب لأن زوجتي تحب الطبخ وأنا أحب الأكل، كلما أشرب الشاي أشن غارة على بسكويت أطفالي لذا آمل أن يعود النشاط الرياضي لطبيعته سريعاً»، وأظهر رامسي، نجم أرسنال السابق، كرمه أثناء أزمة كورونا وتبرع بـ23 ألف استرليني لـ3 مؤسسات خيرية في ويلز.

ومددت إيطاليا الحجر المنزلي حتى 3 مايو/ أيار المقبل وعلق رامسي:«من الجيد أن نكون في الصدارة لكن الوضع حالياً جنوني ولا أحد يعرف ما سيحصل الآن، أحد أسباب لحاقي باليوفي هو الفوز بألقاب الدوري والمنافسة على لقب أوروبا. اليوفي ناد كبير، واحد من أكبر الأندية في أوروبا، كان هناك اهتمام من أندية أخرى بي لكنني اخترته بسبب تاريخه ولاعبيه الذين قدموا أداء جميلاً في أوروبا بالسنوات الأخيرة، اليوفي يحقق الانتصارات على التوالي وأنا أحب اللعب في ناد ينافس في كل موسم على لقبين أو ثلاثة أو أربعة».

وعن زميله رونالدو قال: «رونالدو يسجل في معظم المباريات، إنه رياضي استثنائي، أول من يأتي للجيم وأول من يدخل ملعب التمرينات، واحد من أكبر اللاعبين في التاريخ».