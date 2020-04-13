شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني: لقب البرمييرليج مع «سيتي» أكبر إنجازاتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم حالياً فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي موسم 2011-2012 بأكبر إنجاز في مسيرته المهنية. وقال مانشيني الذي درب حامل لقب البرمييرليج 4 سنوات أحرز خلالها أيضاً كأس الاتحاد والدرع الخيرية: «أهم لقب لي كمدرب هو لقب البرمييرليج مع مانشستر سيتي في 2012. من المهم دائماً لأي مدرب إيطالي أن يحقق النجاح خارج البلاد لكن فوزي باللقب مع سيتي كان له مذاق آخر أيضاً فقد قلبنا آخر مباراة بالدوري لصالحنا في الدقيقة الأخيرة». وعن أهم ألقابه كلاعب قال مانشيني: «فوزي بلقب الدوري مع سمبدوريا موسم 1990-1991».

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