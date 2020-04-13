شكرا لقرائتكم خبر عن روني يفوز بمعركة مرآب «تراكتور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل النجم الإنجليزي واين روني أيقونة مانشستر يونايتد ولاعب ومدرب في نادي ديربي كاونتي حالياً، على موافقة من بلدية شيشير بإقامة مرآب لـ«تراكتور» خاصته بالقرب من منزله الجديد (20 مليون استرليني ) في المزرعة. وفاز روني بعد معركة استمرت 21 شهراً مع جيرانه المعارضين لفكرة إقامة بناء بسقف في المنزل الريفي لكن مجلس بلدية شرق شيشير أقر التعديلات مؤخراً، ومن المتوقع أن ينتقل روني وزوجته كولين وأولاده الأربعة إلى المنزل في الأشهر القليلة المقبلة، ويضم المنزل الكائن بالقرب من نتسفوود ملعب كرة خماسية في الحديقة الخلفية وغرف تبديل ملابس وحمامات لزملائه عندما يأتون للعب معه.

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