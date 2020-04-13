«البروفيسور» يلهم أنشيلوتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ايفرتون الإنجليزي عن ولعه بمسلسل «موني هيست» الذي يعرض على شبكة نتفليكس التلفزيونية، وقال أنشيلوتي: «في المساء أشاهد بعض المسلسلات التلفزيونية، على سبيل المثال، أدرس شخصية «البروفيسور» في «موني هيست»، والذي يؤدي دوره الممثل الإسباني ألفارو مورتي وأحاول معرفة استراتيجيته ومهارات التفاوض، عنده شخصيته تلائم جيداً مهنة مدرب في البرمييرليج والطريف أن اسم البروفسور هو فينجر (على اسم مدرب أرسنال السابق ولقبه)».

وشرح أنشيلوتي لموقع ايفرتون كيفية قضاء يومه في الحجر المنزلي وقال:«إذا خرجت من المنزل صباحاً أذهب إلى شاطئ البحر أو أركب الدراجة إلى فورمبي، المنطقة جميلة والشاطئ رائع وطويل لذا من السهل المحافظة على التباعد الاجتماعي، صحيح أن أزمة الوباء ليست مثالية للناس في إيطاليا وإنجلترا لكن من جهة أخرى أتاحت لي حل مشكلة أعانيها في الركبتين، فعندما أعمل لا أملك متسعاً من الوقت لتحريكهما كثيراً لذا أحاول استغلال فترة توقف المباريات في رفع لياقتي، في إيطاليا لا يسمح بالتنزه على الدراجة أو على الشاطئ لكن بمدينة ايفرتون القيود أخف».

ويمارس أنشيلوتي مدرب تشيلسي والبايرن وريال مدريد والميلان السابق أيضاً هوايته في الطبخ وخصوصاً أطباق الباستا التي يجيد تحضيرها بفضل شهرة بلاده فيها.