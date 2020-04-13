شكرا لقرائتكم خبر عن كوكو تدفع ثمن المزاح مع مدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت عارضة أزياء برازيلية تدعى كوكو كوهنا ثمن مزاحها مع خطيبها جيو كولوتشي مدرب أكاديمية كريكيت في كيب تاون، بالتمرن على اللعبة يومياً مدة 25 دقيقة. وقالت كوكو في مقابلة مع صنداي تايمز: «قلت له من الممتع أن يعلمني اللعبة. كنت أمزح لكنه أخذ الموضوع على محمل الجد. لا أعرف الكريكيت ولم يسبق لي أن شاهدتها إلا بعد انتقالي للعيش في جنوب إفريقيا».
ودرب كولوتشي لاعبين من أمثال الإنجليزي توم ويسلي وكابتن ديربيشير بيلي جولدمان لكنه اليوم يجرب مهاراته مع عارضة أزياء وكتب على شريط فيديو انتشر كثيراً في مواقع التواصل:«اليوم هو اليوم الـ15 للتمرينات وبدأت فعلاً بالاستمتاع باللعب». أما كوكو فكتبت:«أسوأ يوم كان اليوم الأول، لم أعرف كيف أمسك بالمضرب ولا موقع الوقوف، وظننت أن اللعبة مملة لكن مع مرور الأيام أصبحت أفضل، لن أكون لاعبة لكن أقول لمن يريد أن الأمر سهل».
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