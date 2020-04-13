شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: التاريخ سيحكم على أداء اللجنة الخماسية.. ولن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة ملتزمة بتطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن هذا الالتزام أغضب الكثير من الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك.
وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة، أن تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة "غير صحيحة"، مؤكداً أنه لن يجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة ومبادئ الفيفا ستحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح وهذا البند سيتم تطبيقه ولن أجامل أحدا.
وأعلن الجنايني، أنه لن يترشح لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفاً، أن هدفه تحقيق مصلحة الكرة المصرية.
وأوضح الجنايني ، أنه قرر منذ اليوم الأول له في اتحاد الكرة اتخاذ القرارات الصحيحة دون النظر للانتقادات، مضيفا "التاريخ سيحكم على أداء اللجنة الخماسية ولم أعرف الإخفاق طوال مشوار عملي ".
وتابع، عدم وجود نظام داخل اتحاد الكرة أولى الصعوبات التي واجهتها وإعادة الهيكلة الإدارية أولى الملفات التي أنجزتها اللجنة.
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