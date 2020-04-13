شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: التاريخ سيحكم على أداء اللجنة الخماسية.. ولن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة ملتزمة بتطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن هذا الالتزام أغضب الكثير من الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورت" ، أنه يسير على الطريق الصحيح ولا يشغل باله بأي هجوم أو انتقادات، قائلا "حب وكره البعض لي لا يشغلني".

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة، أن تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة "غير صحيحة"، مؤكداً أنه لن يجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة ومبادئ الفيفا ستحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح وهذا البند سيتم تطبيقه ولن أجامل أحدا.

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وأعلن الجنايني، أنه لن يترشح لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفاً، أن هدفه تحقيق مصلحة الكرة المصرية.