شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: لم نفاوض حسن شحاتة لتعيينه مستشاراً فنياً لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عن أن ما تردد عن تعيين حسن شحاتة مستشاراً فنياً لاتحاد الكرة غير صحيح.

واكد الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت، أن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن أنه لم يتفق مع شحاته علي هذا المنصب.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه لن يقبل أي تدخلات خارجيه في اتخاذ قرارته داخل اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه يلتزم بالقوانين واللوائح فقط في عمله.

يذكر أن مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وضعوا أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .