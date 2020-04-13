شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يكشف ذكريات كواليس انضمام أحمد الكاس للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن انضمام أحمد الكاس لصفوف الزمالك تأخر كثيراً، قائلا: "كنت أتمنى أن ينضم الكاس لصفوف الزمالك في توقيت مبكر، فكان الأمر سيختلف تماماً".

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "كنت في الرابعة عشرة من عمري عند انضمام الكاس للزمالك وتمنيت أن يكون انضمامه مبكراً عن التوقيت الذي ارتدى فيه القميص الأبيض".

فيما قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه استمتع باللعب بجوار النجم أحمد الكاس، خلال موسمين اللذين قضاهما الكاس داخل صفوف الفريق الأبيض، وأضاف تيجانا:" سعدت باللعب مع الكاس واستمتعت كثيراً بمهاراته".

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وواصل:" الكاس شخصية مميزة للغاية على المستوى الانساني والحب والود كان يجمعنا على مدار سنوات طويلة في الزمالك ومنتخب مصر".

فيما قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وأضاف الكأس: "مرتضى منصور لم يكن مسئولاً في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدوراً بارزاً في ضمي للنادي حباً في الزمالك".