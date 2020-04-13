شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: استمتعت باللعب بجوار أحمد الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه استمتع باللعب بجوار النجم أحمد الكاس، خلال الموسمين اللذين قضاهما الكاس داخل صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف تيجانا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "سعدت باللعب مع الكاس واستمتعت كثيرًا بمهاراته".

وواصل: "الكاس شخصية مميزة للغاية على المستوى الانساني والحب والود كان يجمعنا على مدار سنوات طويلة في الزمالك ومنتخب مصر".

فيما قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، إن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وأضاف الكاس: "مرتضى منصور لم يكن مسئولاً في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدوراً بارزاً في ضمي للنادي حباً في الزمالك".

ومدح أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق،مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مضيفا: "مرتضى منصور شخص طيب للغاية ويتميز بأخلاق أبناء البلد والبساطة، ويعشق الزمالك".

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فيما أشاد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، بشخصية محمود شيكابالا وطيبة قلبه على المستوى الإنساني مضيفا : "شيكابالا كان أول المتبرعين لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد وهي لفتة تدل وتنم على إنسانيته".

وواصل الكاس تصريحاته:" أشفق على شيكابالا من تعرضه لاهانات وسباب بالأم، فهو أمر لا يطيقه أحداً على الاطلاق".

وكشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب وراء تلقبيه بـ " الكأس " قائلا : كنت أشبه الكابتن محمد الكاس نجم الأولمبي في بشرتي وهيئتي وطريقة لعبي، لذك أطلقت عليه جماهير النادي السكندري لقب الكاس الصغير".

فيما أكد أحمد الكاس، أن توقف النشاط الرياضي أمر منطقي في الظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا علي ان حياة الانسان أهم من كرة القدم مليون مرة".

وتابع:" أكثر الأثار السبية لتفشي وباء كورونا هو غلق المساجد والكنائس، وأتمنى أن تزول الغمة سريعاً".