شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: مرتضى منصور سبب انضمامي للزمالك وشيكابالا أول من تبرع لشهداء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، إن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وأضاف الكاس، خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "مرتضى منصور لم يكن مسئولاً في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدور بارز في ضمي للنادي حباً في الزمالك"، مضيفا: "مرتضى منصور شخص طيب للغاية ويتميز بأخلاق أبناء البلد والبساطة، ويعشق الزمالك".

فيما أشاد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، بشخصية محمود شيكابالا وطيبة قلبه على المستوى الإنساني مضيفا: "شيكابالا كان أول المتبرعين لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد وهي لفتة تدل على إنسانيته".

وواصل الكاس تصريحاته:" أشفق على شيكابالا من تعرضه لإهانات وسباب بالأم، فهو أمر لا يطيقه أحداً على الإطلاق".

وكشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب وراء تلقبيه بـ"الكأس" قائلا: "كنت أشبه الكابتن محمد الكاس نجم الأولمبي في بشرتي وهيئتي وطريقة لعبي، لذك أطلقت عليه جماهير النادي السكندري لقب الكاس الصغير".

Advertisements

فيما أكد أحمد الكاس أن توقف النشاط الرياضي أمر منطقي في الظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا علي ان حياة الانسان أهم من كرة القدم مليون مرة"، وتابع:" أكثر الأثار السبية لتفشي وباء كورونا هو غلق المساجد والكنائس، وأتمنى أن تزول الغمة سريعاً".

وكشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الهدف الأصعب في تاريخه مع المستديرة، قائلا : هدفي مع الزمالك في مرمى المحلة في موسم هو الأصعب".

وأضاف: "كان يتبقى 12 دقيقة فقط على نهاية المباراة كنا نحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل المنافسة على الدوري، ونجحت في التسجيل فور نزولي للملعب بالربع ساعة الأخيرة".

بينما روى أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفاً طريفاً جمعه بوالدته الراحلة، حيث قال : والدتي كانت حنونة للغاية، حالها حال كل أم مصرية، وكانت تخاف عليّ بشكل كبير، حينما كنت في صفوف الأولمبي كانت أمي تخشى مواجهة الزمالك بسبب ضخامة حجم كوراشي وعنفه بعض الشيىء في الملعب وكانت تنصحني بالابتعاد عنه وعدم الاحتكاك به".