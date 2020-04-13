عودة الدوري الإسباني مجددًا تعطي أملاً لجماهير ليفربول بشأن لقب الدوري الإنجليزي

عودة الدوري الإسباني مجددًا تعطي أملاً لجماهير ليفربول بشأن عودة الدوري الإنجليزي للحياة، والتتويج باللقب الغائب منذ 30 عامًا عن خزينة الريدز.

ويحتاج ليفربول للفوز بمباراتين أخريين فقط للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول نهاية الموسم الحالي، حيث تم إيقاف الدوري الممتاز منذ 13 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن من المقرر استئنافه بمجرد أن يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك.

ولم يفز ليفربول أبدًا بالدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، لكنه هيمن هذا الموسم، ويتضح هذا بعد فارق الـ25 نقطة، مع مانشستر سيتي، على الرغم من بقاء تسع مباريات في الجدول، وكانت كتيبة “يورجن كلوب” على موعد مع رقم قياسي كأسرع فريق يحسم اللقب على الإطلاق، ولكن هذا لم يحدث.

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وقد تكون جماهير أنفيلد قلقة بشأن ما ستحمله الأسابيع القليلة المقبلة، فيما يتعلق باستئناف الموسم لكن خطط عودة الدوري الإسباني مجددًا تعطي أملاً لجماهير ليفربول.

وأوضح رئيس الليجا “خافيير تيباس” أنه لا نية لإلغاء الموسم، وباتت الرابطة حاليًا تناقش موعد العودة، عن طريق إقامة مباريات متعاقبة في وقت قياسي، والانتهاء من المسابقة لتجنب خسارة مليار يورو.

ومن المحتمل أن يكون هو الوضع ذاته في باقي الدوريات الأوروبية، بعد تصريحات رئيس الاتحاد الإيطالية، بوجود نوايا لعودة الكالتشيو يوم 20 مايو المقبل، والانتهاء من المسابقة مع بداية شهر يوليو.