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كشفت تقارير صحفية، ان فريق “تشيلسي” يستهدف التعاقد مع “بينجامين تشيلويل”، الظهير الأيسر لنادي ليستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المُقبل، على حساب “إيمرسون بالميري”.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن “فرانك لامبارد” المدير الفني لفريق تشيلسي، يرغب في التخلص من الظهير البرازيلي إيمرسون هذا الصيف من أجل تمويل صفقة تشيلويل.
يُزعم أن “إيمرسون” يقترب من العودة إلى الدوري الايطالي من جديد، وسط اهتمام كلا من “يوفنتوس ونابولي” الذان أبدى رغبتهما في التعاقد معه هذا الصيف.
مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على تشيلويل
ومن المتوقع ان يواجه فريق تشيلسي مواجهة شرسة من “مانشستر سيتي” في سباق التعاقد مع تشيلويل، الذي يعتبره “بيب جوارديولا” المدير الفني للسيتيزينس البديل المثالي للظهير “بنجامين ميندي“.
وعانى فريق مانشستر سيتي كثيرًا في الموسم الحالي من كثرة الإصابات، خاصة الفرنسي ميندي، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في موسمه الأول مع الفريق 2017، وغاب لسبعة أشهر، ثم أصيب بتمزق في غضروف الركبة في 2018 ليكتفي بخوض عدد قليل من المباريات مع السيتي.
وكان فريق ليستر سيتي قد حدد مبلغ 80 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن خدمات تشيلويل في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة، ولكن بعد الأزمة الإقتصادية الراهنة بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا، من المتوقع انخفاض هذه القيمة إلى 50 مليون جنيه استرليني.
يذكر ان “تشيلويل” خاض 118 مباراة مع ليستر سيتي منذ ظهوره لأول مرة في عام 2015، وقدم اداءًا لافتًا في الموسمين الماضيين، لتكلل جهود اللاعب بالانضمام إلى منتخب إنجلترا.
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