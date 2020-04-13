الامارات | رسمياً.. «جوكر الكرة المصرية» في بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «جوكر الكرة المصرية» في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز ثالث الدوري المصري لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع الدولي المخضرم أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة حافلة في صفوف فريقه الأهلي امتدت لأكثر من 10 أعوام.

ونشر بيراميدز تغريدة على حسابه في «تويتر» كتب فيها: «رحبوا معنا بجوكر الكرة المصرية!»، في إشارة إلى لقب فتحي (35 عاماً) لإجادته اللعب في أكثر من مركز (مدافع أيمن وأيسر وقلب دفاع ولاعب وسط مدافع).

وبحسب التقارير، عرض الأهلي على اللاعب عقداً جديداً لموسمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الموسم، بينما طلب هو الحصول على 16 مليوناً (نحو مليون دولار) وهو ما قدمه له بيراميدز ولثلاثة مواسم.

وبدأ فتحي مسيرته الكروية مع الإسماعيلي وأسهم في قيادته الى إحراز لقب الدوري موسم 2000-2001، قبل الانتقال إلى الأهلي عام 2007، في مسيرة تخللتها أكثر من تجربة احتراف خارجية شملت أندية كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وشيفيلد يونايتد الإنجليزي ومواطنه هال سيتي على سبيل الإعارة.