الامارات | ريال مدريد يدرس استئناف التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدرس استئناف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدرس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جدياً استئناف تدريبات الفريق الأول بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتي توقفت منذ الشهر الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي، وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بـ«كورونا». ووفقاً لصحيفة «ماركا» أمس، فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش يعمل على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسباً للعودة إلى التدريبات. جاءت تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسييداد الإسباني لإمكانية استئناف تدريبات الفريق الأول غداً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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