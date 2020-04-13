الامارات | «ترايثلون الإمارات» تطلق مبادرة للحفاظ على لياقة الرياضيين استعداداً لعودة النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايثلون الإمارات» تطلق مبادرة للحفاظ على لياقة الرياضيين استعداداً لعودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الإمارات للترايثلون برنامجاً للتدريب الرياضي الافتراضي عن بعد، وهي مبادرة مجتمعية جديدة للمساعدة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم، ويشارك في المبادرة رياضيون من دول مختلفة، منها الإمارات والسعودية والأردن والبحرين والكويت وعمان ومصر، وتهدف إلى محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي قريباً.

وقال بيان صحافي: «يستخدم اللاعبون خلال الحصص التدريبية عن بعد تطبيقات عدة، منها تطبيقات الاتصال المرئي، وتطبيق (زويفت) الخاص بالجري وركوب الدراجات، حيث يتم ربط الدراجة الهوائية وجهاز المشي بالأجهزة الذكية لتنفيذ البرامج المعدة بهذا الخصوص، والتي تتمثل في الركض وقيادة الدراجة الهوائية للمسافات نفسها التي كانت متبعة في التدريب الواقعي خارج المنازل، وحول تمرين السباحة يتم التركيز على تمارين تكنيكية تشبه حركات السباحة الاعتيادية، كما تتميز مبادرة الجمعية في التدريب الافتراضي بدمج أكثر من تطبيق ذكي في وقت واحد، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين بمختلف الفئات للمشاركة في المبادرة».

وجاء في البيان: «قد شارك في تمرين الدراجات عن بعد رئيس مجلس الإدارة خالد الفهيم مع مجموعة من الرياضيين، فيما شاركت الطفلة عفراء خالد أصغر لاعبة ترايثلون إماراتية في الدولة، وعمرها ثماني سنوات، في التدريبات الافتراضية برفقة والدتها، إضافة إلى مشاركات عدة من أصحاب الهمم».

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وتستضيف البرامج التدريبية في كل أسبوع مدرباً ضيفاً من دولة مختلفة، إذ سيقود مبارك محمد، مدرب منتخب البحرين للترايثلون، تدريبات الغد، المنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من لاعبي الترايثلون، وسيقود عبدالعزيز الشعيبي، مدرب المنتخب الأردني للترايثلون، إحدى الحصص التدريبية في الأسبوع الذي يليه.

من جانبها، أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، أسماء الجناحي، أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً تتطلب تفكيراً جديداً ومختلفاً لتدريب الرياضيين بعد توقف الأنشطة الرسمية، لذلك فقد قامت الجمعية بتقديم مبادرة التدريب الافتراضي. وقالت إن الجديد في المبادرة هو دمج أكثر من تطبيق ذكي معاً، وبث التمارين مباشرة على حساب الجمعية على «إنستغرام»، ليتم بذلك الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس. والجمعية تأخذ بعين الاعتبار دائماً أن تضم مبادراتها جميع فئات المجتمع، فعملت على أن تكون المبادرة متوافرة ومهيأة أيضاً للرياضيين من فئة الأطفال وأصحاب الهمم. وأضافت: «ندعو جميع المهتمين بالتدريب عن بعد لمشاركتنا هذه المبادرة التي تدعم توجهات الدولة في التباعد الاجتماعي».

«شارك في تمرين الدراجات عن بعد رئيس مجلس الإدارة خالد الفهيم مع مجموعة من الرياضيين، والطفلة عفراء خالد أصغر لاعبة ترايثلون إماراتية في الدولة».