الامارات | أروابارينا: كرة القدم تطورت خلال 4 سنوات في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: كرة القدم تطورت خلال 4 سنوات في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب شباب الأهلي المقال، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي سبق وأن تولى تدريب فريق بوكا جونيور، إن العين أبدع في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، التي جمعته بفريق ريفيرليت الذي يعد الغريم التقليدي لفريق البوكا، وأن «الزعيم» صنع التاريخ، وتأهل للمباراة النهائية التي واجه فيها فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكد أروابارينا في حديثه إذاعي لراديو «ميتري» الأرجنتيني أن العين يعد أحد أبرز الأندية في دوري الخليج العربي، وقال: «لقد شاهدت المباراة التي جمعت الريفير مع العين، وأعتقد أنها كانت أفضل مباراة يخوضها الفريق الإماراتي في ذلك الموسم، لقد صنعوا المجد في تلك المباراة».

وكان «الزعيم» حقق فوزاً تاريخياً على حساب العملاق الأرجنتيني ريفير بليت في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بركلات الترجيح 5-4.

وأشار المدرب الذي تولى تدريب الوصل في عام 2016 إلى وجود تطور في كرة القدم في الإمارات، وقال: «كرة القدم تتطور هناك، لقد وصلت إلى هناك قبل أربع سنوات، الكرة تتطور، لقد أظهروا إمكاناتهم في كأس العالم للأندية، وفي تقديري أن ما تفتقده كرة القدم هناك هي المنافسة القوية على المستوى المحلي».