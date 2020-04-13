الامارات | «الشارقة الرياضي» ينظم «رياضة قبل الإفطار» عن بعد خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» ينظم «رياضة قبل الإفطار» عن بعد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم مبادرة «رياضة قبل الإفطار الافتراضية» عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، والاهتمام بممارستها خلال الشهر الفضيل للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن هذه المبادرة من المبادرات المهمة التي يحرص المجلس على تنظيمها كل عام في هذا الشهر الفضيل، لتشجيع الجميع على المشاركة والتفاعل، وتفادي الكسل والخمول، والحفاظ على الصحة البدنية والروحانية.

وأضاف: «تنظم المبادرة هذا العام لجميع أفراد المجتمع طوال شهر رمضان قبل موعد الإفطار، من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة، ولكن من المنزل، تماشياً مع مبادرة (ملتزمون يا وطن)، نظراً للظروف الحالية، وضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن التجمعات المختلفة».

وأضاف في بيان صحافي: «ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه المبادرةـ للحفاظ على الصحة العامة في ظل هذه الظروف، حيث أجمع المتخصصون وخبراء الرياضة على أن من أحد أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في شهر رمضان هو الموعد قبل الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف، بحيث ينتهي النشاط الرياضي قرب وقت الإفطار، لسرعة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية والطاقة المفقود».‬