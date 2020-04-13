الامارات | الألماني فرودينو يفاجئ العالم بخوض سباق الترايثلون داخل منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني فرودينو يفاجئ العالم بخوض سباق الترايثلون داخل منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن البطل الأولمبي في رياضة الترايثلون الألماني يان فرودينو الذي أجبره فيروس كورونا المستجد على الحجر المنزلي، من أن يكون رجلاً حديدياً «أيرون مان» من دون أن يغادر منزله في جيرونا الإسبانية، مسجلاً أول من أمس قرابة ثماني ساعات ونصف الساعة.

وقال ابن الـ38 عاماً في مقطع الفيديو الذي صور فيه إنجازه مباشرة على الهواء «إن إتقان هذه الكيلومترات البالغ عددها 226، يمثل تحدياً كبيراً من الناحية الذهنية من دون قدرة التحرك من مكاني لأكثر من خمسة أمتار».

وحقق بطل أولمبياد بكين 2008 في رياضة الترايثلون التي تتضمن السباحة والدرّاجات والركض، هذا الإنجاز بزمن مذهل، إذ سبح الكيلومترات الـ3.8 في مسبح مع تيار معاكس بزمن 47 دقيقة و30 ثانية، فيما قطع الكيلومترات الـ180 على دراجته الرياضية المنزلية في أربع ساعات و13 دقيقة، وأخيراً ماراثون الـ42.195 كلم على جهاز المشي في ساعتين و58 دقيقة.

وعندما فاز بلقب الرجل الحديدي «أيرون مان» عام 2019 في هاواي، أنهى السباق في وقت قياسي بلغ سبع ساعات و51 دقيقة و13 ثانية، وتابعه في حينها مباشرة الكثير من الناس، بينهم مشاهير أثنوا على قدراته.

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ولم يختلف الأمر هذه المرة وإن كان من خلف الشاشات، وأثنى مشاهير أيضاً على ما قام به، بينهم نجم وسط بوروسيا دورتموند بطل مونديال 2014 مع المنتخب الألماني لكرة القدم ماريو غوتسه الذي كتب «تبدو أفضل على الدراجة مما أبدو عليه أنا وألعب كرة القدم مع ابني».

كما استمتع المتزلج الألبي السابق الألماني فيليكس نويريوثر، الفائز بـ13 مرحلة من كأس العالم، بما أنجزه فرودينو، قائلاً «أنت مجنون. أشعر الآن بأني أريد أيضاً تجربة الرجل الحديدي. لكن يتوجب عليّ أن أتعلم أولاً السباحة بشكل صحيح».

وتمكن فرودينو أيضاً من جمع أكثر من 200 ألف يورو لصالح مؤسسات خيرية تهدف إلى مساعدة الناس في مواجهة فيروس «كوفيد-19».

ويريد الرياضي توزيع هذه التبرعات بين بلده الأصلي وإسبانيا التي أصبحت من الدول الأكثر تضرراً بوباء «كوفيد-19» بعدما وصل عدد الوفيات فيها الى أكثر من 16353 ضحية.

فيليكس نويريوثر: «أنت مجنون. أشعر الآن بأني أريد أيضاً تجربة الرجل الحديدي. لكن يتوجب عليّ أن أتعلم أولاً السباحة بشكل صحيح».