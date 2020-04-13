الامارات | 5 أسباب تُحتم على الرابطة عودة الدوري.. وسيناريوهان لاستكمال النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تُحتم على الرابطة عودة الدوري.. وسيناريوهان لاستكمال النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين وضعت سيناريوهين لاستكمال الجولات السبع المتبقية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في حال أقرت الجهات المختصة في الدولة باستقرار الوضع الصحي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإمكانية عودة النشاط مجدداً. وقال المصدر إن «رابطة المحترفين تواصل جهودها لوضع التصورات الخاصة بعودة النشاط الكروي، لكي تكون جاهزة حال وصول قرار من الجهات الطبية المختصة»، مضيفاً أن «الرابطة حدّدت الأسبوع الأول من مايو أو أغسطس المقبلين موعداً مبدئياً لاستكمال الجولات السبع المتبقية من الدوري».

وأوضح «إذا تم استئناف النشاط بحسب السيناريو الأول فإن الدوري سينتهي منتصف يونيو المقبل وحينها سيتسنى للأندية التفرغ والتحضير للموسم الجديد، وفي حال تم اللجوء للسيناريو الثاني بإقامة المباريات في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل فإن المسابقة ستنتهي في شهر سبتمبر، أي قبل التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، حال استكملت في أكتوبر المقبل».

وكان اتحاد كرة القدم أعلن خلال اجتماعه أمس، عن تمديد فترة تعليق جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة أسباب تُحتم على رابطة المحترفين عودة النشاط بما لا يتعارض مع صحة اللاعبين والأجهزة الفنية، وذلك على النحو التالي:

1 المدرب الجديد

ستكون عودة مباريات كرة القدم فرصة مثالية أمام المدرب الجديد الذي يعكف اتحاد الكرة على التعاقد معه في تلك الفترة، لقيادة المنتخب الوطني لمتابعة مستوى اللاعبين والتعرف عليهم قبل عودة منافسات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، بعد أن تحدد بشكل مبدئي إقامة مباريات التصفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ووجود أجندة دولية في شهر سبتمبر، ما يعني أن إلغاء المسابقة سيزيد من صعوبة المدرب الجديد في وضع تصور كامل لهيكل المنتخب والعناصر التي سيعتمد عليها في التصفيات.

2 دوري أبطال آسيا

سيضعف إلغاء مسابقة الدوري من حظوظ الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والذي لم تمر من منافساته سوى جولتين فقط، إذ سيؤثر ذلك في تجهيزاتها الفنية، خصوصاً أن الأندية الأربعة الممثلة للكرة الإماراتية في هذا المعترك القاري، وهي شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة ما زالت تمتلك حظوظ التأهل للدور الثاني.

وكان شباب الأهلي والعين خسرا أول مباراتين، إلا أن أملهما بالتأهل قائم في حجز إحدى بطاقتي التأهل، إلى جانب الشارقة الذي يملك نقطة واحدة، بينما يعد الوحدة الأوفر حظاً في التأهل بعد أن نجح في جمع أربع نقاط.

3 العائدات المالية

Advertisements

ستتضرر الأندية ورابطة دوري المحترفين من العائدات المالية في حالة إلغاء الدوري، إذ سيحرم هذا القرار الأندية الاستفادة من المقابل المادي جراء المراكز التي تحققها في نهاية الموسم، خصوصاً أن لوائح توزيع العوائد المالية من البث التلفزيوني وحقوق الرعاية، تقضي بتوزيع 50% منها على الأندية الـ14 بالتساوي، والنسبة الأخرى وفق ترتيب مراكزها في نهاية المسابقة، ما سيزيد من الأعباء المالية على كاهل الأندية التي تدفع رواتب لاعبيها والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في تلك الفترة دون وجود نشاط رسمي.

4 هوية البطل

سيحسم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي الجدل الذي أثير في الفترة الماضية حول هوية البطل في حالة إلغاء المسابقة، خصوصاً أن شباب الأهلي يتصدر البطولة في النسخة الحالية بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط اعتراضات من أندية أخرى على مثل هذا التوجه، وفي مقدمتها العين الذي يرى هو والجزيرة والشارقة والوحدة أن حظوظها في المنافسة لاتزال قوية.

يُذكر أن أول دوري قرر الإلغاء عالمياً هو البلجيكي، إذ أعلنت رابطة المسابقة هناك عن تتويج المتصدر فريق كلوب بروج بطلاً للدوري.

5 إنصاف الصاعدين

ستنصف عودة الدوري الناديين الصاعدين من دوري الهواة، إذ إنه في حالة إلغاء المسابقة فإن ذلك يعني إقامة البطولة في الموسم المقبل بالأندية الـ14 الحالية بعدم اعتماد الهبوط بشكل رسمي، إذ تتصارع خمسة أندية حالياً على البقاء، وهو الأمر الذي سيضر بشكل كبير بالأندية التي تتنافس على الصعود للمحترفين، خصوصاً أن لوائح رابطة دوري المحترفين تمنع زيادة مقاعد الأندية في بطولة الدوري على 14 نادياً، إذ يُحتم أي تعديلات على شكل المسابقة العودة للجمعية العمومية، ما قد يؤثر في الزيادة على برمجة المسابقة مستقبلاً في ظل ارتباطات الفريق الوطني والأندية المحلية خارجياً.

السيناريو الأول:

عودة الدوري مطلع مايو وانتهاء المباريات منتصف يونيو المقبل، وحينها سيتسنى للأندية التفرغ والتحضير للموسم الجديد.

السيناريو الثاني:

إقامة المباريات في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والانتهاء منها في شهر سبتمبر قبل تصفيات المونديال وآسيا.