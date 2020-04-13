شكرا لقرائتكم عفروتو: جوزيه ظلم جيل كامل في الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفي عفروتو،نجم النادي الأهلي السابق، سبب رحيله عن القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة. وقال عفروتو فى تصريحات تلفزيونية إن البرتغالي مانويل جوزيه سبب رحيلي عن النادي الأهلي وظلمني بشكل كبير خلال فترة تواجدي معه بالقلعة الحمراء". وأضاف: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية".

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