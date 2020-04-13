لا نحصل على مرتبتنا في السعودية ونستغيث للعودة إلى مصر

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جدة - عمرو شويل قال طارق خيري، مدرب فريق أهلي جدة السعودي لكرة السلة، ونجم كرة السلة المصرية، إنه يرغب في العودة إلى البلاد في ظل توقف النشاط الرياضي.

وتابع طارق خيري في تصريحات تلفزيونية: "لا نحصل على مستحقاتنا المالية منذ منتصف شهر مارس، وهناك عدد كبير من المدربين المصريين يرغبون في العودة إلى البلاد ولكن ظروف تعليق الطيران لا تسمح لنا".

وأكد: "نعرف المجهودات التي تقوم بها الدولة ولكن نتمنى أن يتم توفير طائرة لنا للعودة إلى البلاد في أقثرب وقت"