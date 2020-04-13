شكرا لقرائتكم مصطفى كمال: محمد الشناوي "نمبر 1" وتدريب الزمالك لن يمنعني من العودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو رقم واحد في مصر.

وقال مصطفى كمال في تصريحات تلفزيونية: "محمد الشناوي هو رقم واحد في مصر، ويليه محمد أبو جبل الذي ينافسه في حراسة ؤعرين منتخب مصر".

وعن رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي، شدد: "شريف إكرامي رحل عن الأهلي بإحترام وأوضح سببه أنه يريد أن يشارك من جديد في المباريات، وقراره موفق بالنسبة لطموحاته ورؤيته"

دريب الزمالك لن يمنعني من العودة للأهلي ومختش فرصتي مع الأحمر

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أكد مصطفى كمال، أن تدريب نادي الزمالك مع إيهاب جلال لن ولم يمنعه من العمل داخل القلعة الحمراء.

وقال مصطفى: "سعيد بعملي في نادي الزمالك، ولكن بعد تجربة الزمالك، عملت بعدها مباشرة في النادي الأهلي".

وتابع: "لم أحصل على فرصتي كاملة داخل النادي الأهلي ولكن أثق تمامًا في أنني سأعود للعمل في الأهلي أو منتخب مصر، وأنا أعمل وأركز من أجل الحصول على الفرص الأفضل، وأتمنى التوفيق للجميع"