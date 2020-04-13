شكرا لقرائتكم حمد إبراهيم: جهاز إيهاب جلال استلم الزمالك مُقسم بعد نيبوشا وعملنا تحت ضغط كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، واجه مشاكل كبيرة خلال تجربة تدريب نادي الزمالك.
وأكد حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "استلمنا الزمالك وهو مُقسم بعد نيبوشا، كان الزمالك شكله غريب وواجهنا صعوبة كبيرة في البداية واحتجنا مجهود كبير".
وتابع: "هناك لاعبين كبار في نادي الزمالك وتفتخر أنك تقوم بتدريبهم فهم لاعبون محرتفين بمعني الكلمة، مثل طارق حامد ومحمود علاء وغيرهم".
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