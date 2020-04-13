شكرا لقرائتكم علي غزال يكشف سبب تعثر انضمامه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي غزال لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف لاريسا اليوناني أنه كان قريب من الانضمام لنادي الزمالك في يناير الماضي.

وقال غزال خلال تصريحات تلفزيونية :" أن مفاوضاته مع الزمالك لم تكلل بالنجاح بسبب قائمة القريق في ذلك الوقت، حيث كان يتبقى مقعد والزمالك وقتها كان يحتاج لمهاجم عن لاعب وسط.

وتابع أنه عقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وتم التفاوض ولكن الظروف لم تسمح لإنضمامه للقلعة البيضاء.

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وأضاف انه لم يوقع على عقود انتقاله للزمالك كما تردد خلال الفترة الماضية، والمفاوضات تعثرت وقتها.

وأتم أنه ليس لديه مشكلة في العودة للدوري المصري في حالة تلقيه عرض يليق به في الفترة المقبلة.