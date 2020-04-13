شكرا لقرائتكم مارك فوتا: كنت أنتظر اعتزال أحمد فحتى بالأهلى ومحظوظ بجيل الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارك فوتا المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، أنه كان ينتظر اعتزال أحمد فتحي في صفوف الأهلي، وعدم الرحيل لبيراميدز.

وقال مدرب الإسماعيلى السابق في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: سمعت عن انتقال أحمد فتحى لنادى بيراميدز وكنت أتمنى بقاءه مع الأهلى والاعتزال فيه، ولكن بيراميدز أذكياء، مؤكدا أنه لاعب مهم".

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وعن تدريب الإسماعيلى، قال: "في شهر ديسمبر تحدثت مع مسئولين في نادي الإسماعيلي، لكن كنت في تعاقد مع الوحدة الإماراتي، وخلال هذا الوقت تعاقد النادي مع مدرب آخر"، مضيفا: "لن أتحدث عن أي أمور في الوقت الحالي بشأن تجربتي المقبلة، لكن علينا أن ننتظر حتى الصيف المقبل."

وأوضح مارك فوتا: كنت محظوظا لتدريب جيل عظيم لنادى الإسماعيلى مثل حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعمر جمال وحمص، وحزنت كثيرا لمعرفتى باعتزال حسنى عبد ربه لأنى أحبه كثيرا ولكن هذه سنة الحياة وكذلك حمص.