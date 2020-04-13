شكرا لقرائتكم سكرتير عام الاتحاد الأفريقي: لن نجبر أي اتحاد على إلغاء بطولاته أو استكمالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم باه السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي، أن الكاف لن يجبر أي اتحاد على إلغاء بطولاته أو استكمالها وسيكون مساندا له في أي قرار سيتخذه.

وقال السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: هناك مرونة مع جميع قرارات الاتحادات الأهلية بشأن استكمال المسابقات أو إلغائها وسنكون مساندين لهم في أي قرار يتخذونه وفقا لما يروه.

وعن بطولات أفريقيا قال عبد المنعم باه: إن الاتحاد الأفريقي لا يفكر في إلغاء بطولتى دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، مؤكدا أننا محظوظون بأن البطولتين على وشك الانتهاء ونسعى لاستكمالها فى الجو المناسب للعبو توفير الأمن لكل عناصر المنظومة وفقا لقرار منظمة الصحة العالمية.

وعن منصبه، قال عبد المنعم باه: أشكر أحمد أحمد واللجنة التنفيذية لإسناد منصب الأمين العام لى، مؤكدا أنه محظوظ بهذا المنصب حتى في ظل أزمة كورونا غير المسبوق، وعلينا مواجهتها.

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وأوضح سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، أننا ننسق مع الاتحاد الدولى "فيفا" لدعم كل الاتحادات المشتركة معنا ونعمل تحت مظلة الاتحاد الدولى ونراعى مصالح الاتحادات الأهلية ومتأكدين من وصول دعم الفيفا لمساعدة جميع الاتحادات في ظل هذه الظروف حتى لو تم الإضرار بالكاف.

وعن عودة النشاط ،قال عبد المنعم باه: عودة النشاط الرياضى لأى بطولة مرتبط بقرار من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا الوقت مبكر جدا عن الحديث عن عودة النشاط الرياضى.