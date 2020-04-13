شكرا لقرائتكم علي غزال: عمرو وردة توسط لإنضمامي للاريسا اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي غزال لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف لاريسا اليوناني أنه يتدرب حاليا عبر الانترنت مع مدرب أحمال للحفاظ على مستواه الفني خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال غزال خلال تصريحات تلفزيونية :" انتقالي للاريسا اليوناني جاء بشكل مفاجأ، بعد بطولة الأمم الافريقية الماضية حيث توسط عمرو وردة لاعب الفريق وقتها لحسم الأمر والأمر لم يستغرق وقت كبير.

وتابع أنه كان بعيد عن الإعلام خلال الفترة الماضية لذلك البعض لا يعرف الأمور الذي جرت معه، حيث أن مدرب الفريق اليوناني ساعده على التأقلم بشكل سريع مع الفريق مؤكدا على قوة الدوري اليوناني.

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وأضاف أن الدوري الصيني ضعيف جدا، بينما الأمريكي والبرتغالي واليوناني في غاية القوة ولكن الجماهير المصرية لم تتباعهم بسبب فروق التوقيت في مصر.

وأتم أن خلال الايام القليلة المقبلة سيفصح عن خطوة هامة سيتخذها في مشواره الكروي.