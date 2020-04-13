شكرا لقرائتكم اسماعيل يوسف: استمعت باللعب بجوار أحمد الكاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه استمتع باللعب بجوار النجم أحمد الكاس، خلال موسمين اللذين قضاهما الكاس داخل صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف تيجانا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعدت باللعب مع الكاس واستمتعت كثيراً بمهاراته".

وواصل:" الكاس شخصية مميزة للغاية على المستوى الانساني والحب والود كان يجمعنا على مدار سنوات طويلة في الزمالك ومنتخب مصر".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.