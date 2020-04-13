شكرا لقرائتكم وكيله: كريم العراقي أقرب للزمالك من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس، وكيل كريم العراقي لاعب المصري، أنه من مصلحة كل الأطراف أن يوافق الفريق على رحيله.

وقال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية : "المصري يعاني من إيقاف القيد ومازال ليس هناك قرار لإمكانية التعاقد بالصيف المقبل".

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وأكمل : "لكن من مصلحة كل الأطراف أن يوافق المصري على رحيل كريم العراقي بالانتقالات القادمة، وإذا استمر فهو إبن بورسعيد وليس لديه مانع للتجديد".

وأتم : "كان هدفنا مع كريم العراقي أن ينتظر لما بعد الأولمبياد ثم يفكر في الاحتراف، لكن في حالة هناك عروض من القطبين فإن انتقاله للزمالك سيكون أسهل وأقرب من الأهلي".