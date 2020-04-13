شكرا لقرائتكم حمد إبراهيم: عماد متعب كان سيتولي منصب مدير المنتخب مع إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، كان سيتولى منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال.

أكد حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "الكابتن إيهاب جلال تم اعتماده من قبل اتحاد الكرة كمديرًا فنيًا للمنتخب وأنا والكابتن عادل مصطفى مدربين مساعدين، ومصطفى كمال مدرب حراس، وعماد متعب، مدير المنتخب".

وأوضح: "أتذكر هذا اليوم جيدًا وكانت مباراة للنادي المصري وأثناء نزولنا للملعب وجدنا الجميع يبارك لنا لتولينا قيادة المنتخب الوطني، ولكن في ساعات قليلة وجدنا تغييرات غريبة وتم تعيين الكابتن حسام البدري".