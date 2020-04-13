شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الكاس: أمي حذرتني من هذا اللاعب .. ولابد من عودة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب وراء تلقبيه بـ "الكاس" قائلاً: "كنت أشبه محمد الكاس نجم الأولمبي في بشرتي وهيئتي وطريقة لعبي، لذك أطلقت عليه جماهير النادي السكندري لقب الكاس الصغير".

فيما أكد أحمد الكاس، عبر قناة الزمالك أن توقف النشاط الرياضي أمر منطقي في الظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا علي ان حياة الانسان أهم من كرة القدم مليون مرة".

وتابع:" أكثر الأثار السبية لتفشي وباء كورونا هو غلق المساجد والكنائس، وأتمنى أن تزول الغمة سريعاً".

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وكشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الهدف الأصعب في تاريخه مع المستديرة، قائلا : هدفي مع الزمالك في مرمى المحلة في موسم هو الأصعب".

وأضاف:" كان يتبقى 12 دقيقة فقط على نهاية المباراة كنا نحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل المنافسة على الدوري، ونجحت في التسجيل فور نزولي للملعب بالربع ساعة الأخيرة".

بينما روى أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفاً طريفاً جمعه بوالدته الراحلة، حيث قال : والدتي كانت حنونة للغاية، حالها حال كل أم مصرية، وكانت تخاف عليّ بشكل كبير، حينما كنت في صفوف الأولمبي كانت أمي تخشى مواجهة الزمالك بسبب ضخامة حجم كوراشي وعنفه بعض الشيىء في الملعب وكانت تنصحني بالابتعاد عنه وعدم الاحتكاك به".