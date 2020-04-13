صور.. نادي "النادي" يستعد لاستئناف نشاطاته الرياضية والإجتماعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثمرت إدارة نادي النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة ، حالة التوقف للأندية المصرية لحين الإستئناف للأنشطة الخاصة، بالاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي والاجتماعي بالنادي.

يعد النادي أول نادي يتبع وزاره الشباب والرياضه ويدار بفكر إستثماري من خلال القطاع الخاص تحت إشراف مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضه ويعتبر بدايه سلسلة من الفروع التي يسعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه أن تكون نموذجا للأندية الرياضيه التي تعد أبطال في مختلف الألعاب دون إثقال كاهل الدولة بالمصروفات بل وتحقيق عوائد إستثماريه مع تقديم خدمات متميزه للأعضاء وتطبيق أحدث الأنظمة الحديثة في إداره الأندية.

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت ،14 ملعبا منها 4 خماسى، و 4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك.

ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية .

وقال أشرف صبحي، إن مشروع نادي النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.

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