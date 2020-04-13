شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "جمهور التالتة" علي اون تايم سبورت 2 يشيد بتقرير " الخليج 365 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" علي قناة اون تايم سبورت 2 بتقرير نشره الخليج 365 عن القيمة الاجمالية للاعبين الأجانب في القطبين الأهلي والزمالك ومدي تأثر سوق انتقالات اللاعبين بأزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم.

وشرح إبراهيم فايق مدي تأثير فيروس كورونا علي أسعار اللاعبين في العالم كله ، وكذلك تأثيرها علي أبرز نجوم العالم ، مثل رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي ، وجريزمان لاعب برشلونة وسانشو وغيرهم من النجوم.

وجاء في التقرير الذي أعده الخليج 365 ان أسعار الـ 8 لاعبين الأجانب المتواجدين في الأهلي والزمالك والذي بلغت اجمالي قيمتهم التسويقية وفقا لموقع " ترانسفير ماركت " ما يقرب من 8 مليون و300 الف يورو أي ما يوازي 143 مليون و170 الف جنيه.

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أجانب الأهلي :

بلغت اجمالي قيمة أجانب الأهلي الأربعة 4 مليون يورو ما يوازي 69 مليون و860 الف جنيه ، حيث جاء التونسي علي معلول في قائمة الاعلي سعرا بين الأجانب الأربعة بقيمة مليون و400 الف يورو أي ما يعادل 24 مليون و150 الف جنيه.

واحتل النيجيري جونيور اجايي المركز الثاني بقيمة مليون و200 الف يورو أي ما يعادل 20 مليون و700 الف جنيه، ثم السنغالي اليو بادجي بقيمة 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه وأخيرا المالي اليود يانج بقيمة 650 الف يورو والتي تعادل 11 مليون و210 الف جنيه.

أجانب الزمالك :

بلغ اجمالي قيمة أجانب الزمالك 4 مليون و250 الف يورو والتي تعادل 73 مليون و310 الف جنيه ، وهي تزيد عن الأهلي بما يقرب من 250 ألف يورو ، وياتي في مقدمة لاعبي الزمالك الأجانب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والذي تبلغ قيمته 2 مليون يورو بما يعادل 34 مليون و500 الف جنيه ، يليه المغربي اشرف بن شرقي والذي تبلغ قيمته 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه والكونغولي كاسونجو الذي يتساوي معه في نفس القيمة وهي 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه، وأخيرا المغربي محمد اوناجم والذي تبلغ قيمته 650 الف يورو بما يوازي 11 مليون و210 الف جنيه.