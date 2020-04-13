شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا: كنت أنتظر اعتزال أحمد فتحى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارك فوتا المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، أنه كان ينتظر اعتزال أحمد فتحي في صفوف الأهلي، وعدم الرحيل لبيراميدز.

وقال مدرب الإسماعيلى السابق في مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت 2: سمعت عن انتقال أحمد فتحى لنادى بيراميدز وكنت أتمنى بقاءه مع الأهلى والاعتزال فيه، ولكن بيراميدز أذكياء، مؤكدا أنه لاعب مهم".

وعن تدريب الإسماعيلى، قال: "في شهر ديسمبر تحدثت مع مسئولين في نادي الإسماعيلي، لكن كنت في تعاقد مع الوحدة الإماراتي، وخلال هذا الوقت تعاقد النادي مع مدرب آخر"، مضيفا: "لن أتحدث عن أي أمور في الوقت الحالي بشأن تجربتي المقبلة، لكن علينا أن ننتظر حتى الصيف المقبل."

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وأوضح مارك فوتا: كنت محظوظا لتدريب جيل عظيم لنادى الإسماعيلى مثل حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعمر جمال وحمص، وحزنت كثيرا لمعرفتى باعتزال حسنى عبد ربه لأنى أحبه كثيرا ولكن هذه سنة الحياة وكذلك حمص.

من ناحية أخرى وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى رسالة للاعبين في مصر، قائلا: إللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، الأندية الشعبية لا يدخل لها فلوس حاليا والراعى لا يرد على الاتصالات، كما أن الأندية غاوية وأصحاب المحلات المستأجرين يطالبون بتخفيض الإيجار، فاحمدوا ربنا قوى غيركم مش لاقى ومرتبهم مش بيعدى الألفين جنيه وأقل لاعب بيعدى راتبه الشهر الـ100 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الاتحاد، أنه يتواصل مع رؤساء جميع الأندية لمناقشة الوضع الحالي خاصة في موضوع مستحقات اللاعبين، مؤكدا أن أحد رؤساء الأندية قالى لو وصلت اللاعبين لـ50% يبقى يحمدوا ربنا، وأنا وصلت للاعبى سيد البلد 65% من مستحقاتهم ويوصلنى كلام أنهم عاوزين الباقى.