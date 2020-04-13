7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 12/4/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تحديد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البرنامج الجديد للفارس الأبيض ضمن خطة تدريب لاعبى الفريق، بعد تراجعه عن المقترح كارتيرون يُحدد برنامج الزمالك الجديد بعد إلغاء مقترح جيمانزيوم النادى حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البرنامج الجديد للفارس الأبيض ضمن خطة تدريب لاعبى الفريق، بعد تراجعه عن المقترح قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إنه يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق. Advertisements حرص أحمد ياسر قائد النادي المصري البورسعيدي ، علي تفسير تصريحاته التي عن نجوم الاهلي والزمالك ، مشيراً إلي أنه لم يقصد أي اساءة لأي لاعب . أحمد فتحي يرد علي عبد الله السعيد بعد انضمامه لبيراميدز رحب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بزميله الجديد في الفريق احمد فتحي الذي تم الإعلان عن انضمامه رسميا لبيراميدو امس عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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